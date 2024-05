Juventus Monza: Pinsoglio NON è un terzo portiere. FAGIOLI super, fa tutto lui. Per Palladino NESSUNO fa benissimo, ma BIRINDELLI e DJURIC si salvano

Juventus Monza, voti e pagelle dei quotidiani sportivi: Pinsoglio tra i migliori, Fagioli super dopo la chiamata Italia

Gara da fine stagione, ma divertente quella di ieri che ha chiuso il campionato di Juventus-Monza. Migliori in campo per le due squadre, secondo i giudizi del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport, sono stati giocatori visti poco (o nulla) durante l’anno.

PINSOGLIO – voto 7,5. Per Gazzetta merita un attestato importante: «Terzo portiere a chi? Ferma Bondo, si supera su Carboni e Djuric. Merita il podio dopo mille panchine sempre col sorriso».

FAGIOLI – voto 7,5. Piace tantissimo al Corriere dello Sport: «Titolare dopo sette mesi. Si presenta con un un disimpegno di tacco, poi centra una clamorosa traversa dal limite, pennella l’angolo del raddoppio e manda in porta Chiesa».

BIRINDELLI – voto 6. Nel Monza non ci sono molte eccellenze, come si capisce dal giudizio della testata milanese: «Il tiro più pericoloso del Monza e buona continuità a destra. Uno di quelli che non si arrende fino al cambio».

DJURIC – voto 6. La sintesi del Corriere: «Aggiunge centimetri e chili all’attacco biancorosso. Ci prova di testa ma trova Pinsoglio».