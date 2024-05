Fonseca-Milan, Sacchi: «Alla Roma non ha incantato, ha fatto molto bene solo in Ucraina. Per affermarsi deve SCEGLIERE i GIOCATORI e fare una COSA sul mercato»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sul probabile arrivo di Paulo Fonseca in rossonero

Arrigo Sacchi non nasconde su La Gazzetta dello Sport le riserve sul futuro che si sta apparecchiando in casa Milan. Ecco un estratto della sua intervista, molto critica verso la scelta di Fonseca.

PIOLI – «Una persona alla quale la società e i tifosi devono dire un enorme grazie per il lavoro fatto e la serietà dimostrata».

FONSECA HA GUIDATO LA ROMA – «Sì, ma non ha incantato. Fonseca è stato molto bravo in Ucraina, dove ha guidato lo Shakhtar Donetsk e ha vinto tre campionati consecutivi. In Francia ha conquistato un quinto e un quarto posto. Non risultati eccezionali».

LE PRIME MOSSE – «Innanzitutto deve conoscere bene i giocatori che dovrà allenare. Deve scegliere chi è adatto al suo Milan e chi no. E poi deve dare indicazioni chiare per il mercato. In base al gioco che intende sviluppare tocca a lui decidere gli interpreti. Altrimenti, se gli comprano giocatori che non sono adatti e poi le cose vanno male, paga lui, e questo non sarebbe giusto».

COSA FARA’ TATTICAMENTE – «Mi auguro che riesca a interpretare il calcio in maniera moderna, che sia coraggioso e che infonda questo coraggio ai suoi ragazzi, che sia uno stratega e non un tattico, che abbia desiderio di dominare l’avversario».