Abate, SVOLTA NETTA sul suo futuro: tutto fatto per la sua NUOVA AVVENTURA in panchina. Ecco i dettagli dell’affare

Ignazio Abate, come riportato da Gianluca di Marzio, ripartirà dalla Ternana. L’ex allenatore della primavera del Milan ha accettato la corte della squadra appena retrocessa in Serie C.

Con i giovani rossoneri è riuscito a conquistare una finale di Youth League. Ora, però, inizierà la sua prima vera avventura tra il mondo dei professionisti.