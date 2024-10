Milan Brugge, Kakà: «Questa gara per me è molto speciale»

L’ex numero ventidue del Milan è intervenuto per parlare dei suoi ricordi legati alla sfida con il Brugge

Kaká, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in occasione della sfida contro il Brugge ricordando quanto per lui sia una partita molto speciale nonché quella della prima rete in Champions League.

LE DICHIARAZIONI – «Il mio ricordo principale di quella serata è il mio primo gol in Champions League, lì in Belgio col Brugge. Una partita speciale per me. L’assist di Cafu, una partita molto difficile, Nesta è stato espulso. Dopo questo gol sono uscito a 10 minuti dalla fine della partita. Però quello che mi rimane di più è il mio primo gol in Champions League. E’ stato bellissimo, anche se non è stata una bellissima partita me: molto dura e difficile giocare la prima in Champions fuori. Però fare questo gol, essere decisivo, stare in questo ambiente di Champions e l’importanza della squadra è stata tutta un’esperienza molto bella. A San Siro la tripletta nel 2006-2007: ho un bel ricordo delle squadre di Belgio. Poi c’è un gol in Belgio contro l’Anderlecht, uno dei miei favoriti con la maglia del Milan»