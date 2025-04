Saputo: «L’Europa era nel destino del Bologna, ma all’inizio pensavamo alla salvezza. Tornare in Champions? Il nostro obiettivo…»

Le parole di Joey Saputo, presidente del Bologna, sugli obiettivi del club rossoblù per il finale di stagione. Tutti i dettagli in merito

Joey Saputo ha parlato in occasione di un premio ricevuto in comune per i risultati ottenuti con il Bologna.

ESSERE ARRIVATI IN EUROPA – «L’Europa è nel nostro destino e quando il Comune mi ha dato la cittadinanza onoraria era qualcosa di personale, ma questo premio non è solo per me, è per tutta la società. Il lavoro fatto è quello di tutti, non solo dei giocatori in campo ma anche di chi sta dietro le quinte. Siamo una famiglia».

TRE COSE SU BOLOGNA – «Bologna è cibo ed è tutto bello. All’inizio c’era l’idea di riportare in alto la società e conquistare il rispetto sia fuori che dentro il campo. C’erano tante pressioni all’inizio, ai tifosi ho chiesto tempo perché avremmo lavorato per portare la squadra in alto. Ed è successo».

TORNARE IN CHAMPIONS – «Dico sempre che ogni anno dobbiamo fare meglio rispetto a quello prima, se riuscissimo a ripeterci sarebbe incredibile. Il nostro nuovo destino è un torneo europeo, che sia Champions o Europa League. Quando sono arrivato c’era quello di salvarci e fare più di 40 punti. Adesso sono più alti come obiettivi...».