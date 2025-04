Rapid Vienna-Djugarden: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadion la sfida di Conference League Rapid Vienna-Djugarden: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Stadion di Vienna si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Rapid Vienna-Djugarden. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Rapid Vienna (4-4-2): Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Auer; Schaub, Sangare, Grgic, Seidl; Beljo, Jansson. Allenatore: Klauss.

Djugarden (4-2-3-1): Rinne; Stahl, Une Larsson, Danielson, Kosugi; Sabovic, Stensson; Nguem, Gulliksen, Wikheim; Priske. Allenatore: Honkavaar.

Orario e dove vederla in tv

Rapid Vienna-Djugarden si gioca alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Verrà trasmessa in diretta su SKY SPORT. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.