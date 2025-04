Abodi duro: «Via dalla Nazionale chi ha scommesso, saranno sempre pessimi esempi. Per rimediare dovrebbero fare una cosa»

Le parole di Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, sul caso scommesse che ha colpito la Serie A. Tutti i dettagli

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha parlato a Il Messaggero del caso scommesse che vede coinvolti vari calciatori di Serie A.

LA SITUAZIONE – «La maglia azzurra deve essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo. Non sono per chi è pronto a fare qualunque cosa per vincere una partita o una competizione. Bisogna dare tutto, è diverso. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire tra l’altro non fare più sport, ma farlo in un altro modo. E’ una valutazione che va fatta. Anche il patteggiamento presuppone un’assunzione di responsabilità pro futuro. Penso sia interessante che ci sia una parte di riabilitazione attraverso i servizi sociali. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po’ meglio».