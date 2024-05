Calciomercato Juve, Sartori all’Allianz: il ds del Bologna tratta le cessioni

Sartori è stato avvistato all’Allianz per seguire la partita tra Juve e Monza: in ballo diversi nomi per il calciomercato

Sartori è stato avvistato all’Allianz per seguire la partita tra Juve e Monza: in ballo diversi nomi per il calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la presenza del dirigente rossoblù ha suscitato un po’ di scalpore per via dei nomi circolati tra gli interesse dei bianconeri. Calafiori e Zirkzee sono i due oggetti pregiati. Se per il difensore potrebbe essere più semplice trovare l’accordo, più complicato quello con l’attaccante per le varie clausole di cessione.