Inter, Moratti GODE ancora: «Seconda stella nel derby contro il Milan è stata IMPAGABILE. Su Inzaghi...»

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri in Serie A. I dettagli

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a La Repubblica della stagione nerazzurra.

SULLO SCUDETTO – «Cucirsi sul petto la seconda stella in campo contro il Milan, per un tifoso interista, è stato impagabile. Una cosa troppo grande per essere sognata. Inimmaginabile e insperata, ma al tempo stesso meritatissima».

LA FESTA SCUDETTO DOPO INTER TORINO – «Non ho resistito, sono sceso in strada. C’era davvero tantissima gente. Riesco ancora a stupirmi di come il calcio riesca a emozionare le persone».

SU INZAGHI – «Ha qualità che sono solo sue. Ha pazienza, attenzione, intelligenza, la giusta pignoleria e la capacità di migliorarsi. L’ho apprezzato col tempo. In certi momenti, sbagliando, lo avrei esonerato. È una critica che faccio a me stesso, non a lui».

