Polonia Olanda: l’abitudine di DUMFRIES per gli ASSIST VINCENTI. Bene all’Inter, in nazionale fa persino MEGLIO. C’è solo un giocatore del PORTOGALLO meglio di LUI

Polonia Olanda: l’abitudine di DUMFRIES per gli ASSIST VINCENTI. Bene all’Inter, in nazionale fa persino MEGLIO. Ecco il dato

Solo il portoghese Bruno Fernandes, attestatosi a quota 7, ha realizzato più assist nelle qualificazioni a Euro 2024 rispetto a Denzel Dumfries.

L’olandese dell’Inter ne ha confezionati 5, un passaggio vincente ogni 101 minuti. Oggi, nell’esordio contro la Polonia, il numero 22 verrà schierato titolare da Ronald Koeman in un undici che avrà un buon numero di giocatori della Serie A, tra quelli che vi sono oggi (De Vrij e Reinders) e quelli che ci sono passati (Schouten).

Per Dumfries i passaggi vincenti non sono un’esclusiva della nazionale. Nel 2023-24 all’Inter ne ha prodotti 4. Ecco la lista.

1) Inter-Monza 2-0. Assist per Lautaro già alla prima giornata

2) Inter-Benfica 1-0. Cross a rimorchio per la rete di Thuram che ha deciso l’incontro.

3) Torino-Inter 0-3. Una situazione simile, anche in questo caso è il compagno francese ad approfittare del suo invito.

4) Inter-Empoli 2-0. Confezione regalo per Sanchez che deve limitarsi a scartare il pacchetto e a mettere il pallone nella porta vuota