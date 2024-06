Italia, Dimarco si SCUSA dopo l’ERRORE: «Bravi a reagire e rimontare, l’importante è rialzarsi subito»

Dopo il grave errore in apertura, Federico Dimarco non si è perso d’animo per tutto il resto della gara vinta per 2-1 contro l’Albania

L’Europeo dell’Italia e di Dimarco in particolare non poteva partire peggio con l’estero neroazzurro colpevole di un grave errore in apertura che è costato l’1-0 dell’Albania. Bastoni e Barella hanno poi rimontato e fine gara Dimarco si è scusato sui social, esultando per la vittoria.

ITALIA ALBANIA – «Ottima vittoria per cominciare l’Europeo. Siamo stati bravi a rimontare e a reagire al mio errore. L’importante è rialzarsi subito! Ciao grandi».