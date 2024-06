Marotta fa ESULTARE i tifosi dell'Inter: «Il rinnovo di LAUTARO è fatto, il ciclo di INZAGHI non è nemmeno alla metà. Da presidente sono orgoglioso...»

Il nuovo presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha fatto gioire i tifosi nerazzurri con le sue ultime dichiarazioni

Il nuovo presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni, tra i rinnovi e l’orgoglio per la Nazionale.

RINNOVO LAUTARO – «Praticamente è già fatto, anche se solo virtualmente e non ufficialmente. Manca la firma perché è dall’altra parte del Mondo con la sua nazionale. Un ulteriore segno di appartenenza e prova di stima da parte del nostro capitano, che è un’altra pietra che mettiamo per dare garanzie per il nostro futuro».

RINNOVO INZAGHI – «Inzaghi ha dimostrato nel tempo di essere il valore aggiunto nel nostro club. Quando si parla di rinnovo si parla di una continuità con noi. Non solo meritata, è anche quello che l’Inter desidera. Entrambe le parti vogliono continuare e ritengo che il ciclo non sia nemmeno alla metà del suo percorso».

COSA ASPETTARSI DAL MERCATO? – «La squadra è stata costruita, ho la fortuna di avere con me Ausilio e Baccin che stanno lavorando. Con le operazioni di Taremi e Zielinski abbiamo già chiaramente quasi definito il nostro mercato. Il fatto di aver confermato tutta una squadra che ha meritato di vincere lo scudetto significa che possiamo contare su un livello di qualità notevole».

ITALIA ALBANIA – «È stata una partita difficile, il valore dei giocatori si è visto. Credo che abbiamo meritato di vincere. Come presidente dell’Inter sono orgoglioso che il nostro club contribuisca a far sì che la Nazionale possa attingere a questo zoccolo duro di italiani, credo che sia un viatico anche per il futuro».