Romania Ucraina: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Allianz Arena l’incontro degli Europei Romania-Ucraina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Allianz Arena di Monaco va in scena la partita degli Europei tra Romania-Ucraina, primo turno del girone E Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ROMANIA (4-2-3-1): Nița; Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu; Marius Marin, Răzvan Marin; Stanciu, Man, Drăguș; Mihăila. Ct: Iordănescu.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Ct: Rebrov.

Romania-Ucraina, orario e dove vederla in tv

Romania-Ucraina si gioca alle ore 15 di lunedì 17 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva e su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW Tv per gli abbonati.