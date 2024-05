Milan Salernitana: il Diavolo è distratto ma NON ci sono INSUFFICIENTI. L’ultima recita di GIROUD è meglio di quella di PIOLI

Milan Salernitana, l’ultima di Giroud è meglio di quella di Pioli: voti e pagelle dei quotidiani sportivi in edicola

Il Milan è distratto ma per La Gazzetta dello Sport il 3-3 con la Salernitana non merita neanche una nota negativa. Non ci sono insufficienti nelle prestazioni individuali. E gli uomini che salutano guadagnano i seguenti voti.

GIROUD – voto 7: «Si è girato per l’ultima volta, e che spettacolo: acrobazia da film. Come i suoi 3 anni al Milan. Campione».

PIOLI – voto 6: «Gli abbracci lo consumano: prima, durante e dopo la gara. E San Siro lo acclama».