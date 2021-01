Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.51 – Tamponi negativi per il Napoli – Il Napoli ha comunicato che tutti i tamponi svolti nella notte di ieri sono risultati negativi. Il giro si era reso obbligatorio dopo la notizia della positività di Fabian Ruiz. Complice questa notizia è quindi confermato che il calcio d’inizio della partita con la Fiorentina non sarà posticipato. Si giocherà regolarmente alle 12:30.

Ore 9.48 – Milan, Calhanoglu e Theo positivi – Il Milan ha comunicato che Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. I due giocatori salteranno la gara con il Cagliari e si trovano già in isolamento

Ore 8.35 – Inzaghi rinnova con la Lazio – Manca solo la firma e poi sarà ufficiale: Simone Inzaghi è vicinissimo a rinnovare (finalmente) con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport le due parti stanno definendo l’intesa per il prolungamento su base biennale (più opzione per il terzo) con ritocco all’ingaggio: 2,4 milioni a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions e agli obiettivi da raggiungere. In caso di quarto posto, quindi, lo stipendio lieviterà.

Ore 8.09 – Le scelte di Pirlo – Questa la probabile formazione della Juventus, con le possibili scelte di Andrea Pirlo per il match di San Siro. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Ore 8.02 – Le scelte di Conte – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non ha dubbi di formazione in vista della gara di questa sera contro la Juventus. Lo rivela Gazzetta dello Sport segnalando che l’unico ballottaggio potrebbe riguardare la fascia sinistra ma al momento Ashley Young è decisamente favorito su Matteo Darmian. Per il resto tutto deciso, con Vidal a metà campo insieme a Barella e Brozovic mentre davanti spazio alla coppia Lautaro-Lukaku