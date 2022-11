Under 21, Italia Germania 2-4: gli azzurrini perdono ad Ancona

Sotto la pioggia di ancona, gli azzurrini di Nicolato escono sconfitti per 2-4 contro la Germania. Il racconto del match

Alle 17.30 è andata in scena l’amichevole tra Italia Under 21 e Germania Under 21. Sotto la pioggia di Ancona, gli azzurrini non sono riusciti a portare a casa una vittoria.

Per la squadra di Nicolato è andato a segno il laziale Cancellieri (doppietta) e nel finale due espulsi (Rovella e Cittadini) consegnano la vittoria ai tedeschi, che segnano il quarto gol a pochi istanti dalla fine.