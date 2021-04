Under 21, Nicolato: «Portogallo fortissimo, ma venderemo cara la pelle»

Il c.t. dell’Under 21 Paolo Nicolato ha parlato del prossimo impegno contro il Portogallo e della Nazionale maggiore

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Under 21 azzurra, ha rilasciato un’intervista al Leggo dove ha parlato del prossimo impegno all’Europeo di categoria contro il Portogallo e della Nazionale maggiore di Mancini.

PORTOGALLO – «Sono fortissimi, vincono consecutivamente da non so quante gare. Intanto, vediamo come ci arriveremo alla sfida del 31 maggio e con quali uomini a disposizione. Di sicuro, come accaduto nella finalissima dell’Europeo under 19 del 2018 (persa 4-3 ai supplementari, ndr), venderemo cara la pelle».

NAZIONALE MAGGIORE – «Ci deve provare, anche se voler vincere non basterà per riuscirci. Nel calcio, come nella vita, maggiormente si avanti più il livello si alza. Roberto fa un calcio di qualità, perciò è una legittima aspettativa».

ROMA IN EUROPA LEAGUE – «Sognare? Devono farlo e lo meritano visto il percorso fatto fino a oggi. La Roma è una buona squadra, con una rosa interessante, molto tecnica, e che ha sempre dimostrato in campo un ottimo calcio. Con l’Ajax sarà complicato, ma i giallorossi avranno le loro chance».