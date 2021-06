Ungheria Francia, Griezmann: «Non siamo abituati a questo pubblico...»

Antoine Griezmann ha parlato al termine di Ungheria-Francia

Antoine Griezmann, attaccante della Francia, ai microfoni della UEFA ha parlato al termine della partita contro l’Ungheria pareggiata 1-1 con una sua rete.

«Avremmo dovuto essere cinici come accaduto contro la Germania ma è stata una partita parecchio complicata. Non adatta alle nostre caratteristiche, sia per il caldo elevato che per le condizioni del manto erboso, molto secco, duro e pesante. L’aria era caldissima. Non è stato facile. Non si può trascurare l’apporto del pubblico. Dopo quasi due anni, non eravamo più abituati a sentire gli effetti di uno stadio pieno. Siamo rimasti un po’ bloccati e non siamo riusciti a sfruttare appieno le nostre potenzialità. Abbiamo pagato dazio. E questo dimostra che nel campionato Europeo non esistono partite facili. Tutte le nazionali sono competitive, compresa l’Ungheria. Non è mai scontato vincere».