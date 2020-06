UVA (vicepresidente UEFA): «Finale con il pubblico? Dipenderà dal Paese ospitante»

Michele Uva, vicepresidente UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della final eight di Champions League

RIPRESA – «La UEFA ha lavorato molto per fare in modo che i calciatori potessero tornare in campo. Siamo tutti contenti della ripresa in Italia».

FINAL EIGHT – «Final Eight per la Champions? Sarebbe una formula d’emergenza. Nel triennio 2021-24 si tornerà alla normale formula. Sono state valutate tante opzioni in questi mesi. Mettendo sempre davanti la salute dei giocatori, degli staff, dei giornalisti. La scelta è ricaduta su Lisbona perché c’erano determinate garanzie. Non c’è nessuna squadra portoghese nei quarti di finale e ovviamente diventa un campo neutro per tutti. Da italiano mi aspetto una finale tutta italiana, ma so bene che non è facile perché ci sono grandi squadre».

EUROPEO – «Lo spostamento dell’Europeo al 2021 è il frutto di un’assunzione di responsabilità da parte della UEFA. Qualsiasi scelta ha un impatto sulla base della piramide, come sul vertice.

STADIO APERTO – «Alla finale di Champions mancano due mesi. Non dipenderà dalla UEFA ma dalla Nazione ospitante. Sarebbe un sogno per tutti. La scelta devono prenderla gli organismi di competenza».