Vagnati Torino, il club di Urbano Cairo ha esonerato il direttore tecnico, ecco le motivazione e il comunicato della società granata

Un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo di Torino. Poco dopo le 13 del pomeriggio il club granata ha reso noto – tramite un comunicato ufficiale apparso sulle colonne dei propri portali e poi diramato anche sulle piattaforme online – di avere esonerato il direttore tecnico Davide Vagnati. Al suo posto, ecco servito un grande ritorno: quello di Gianluca Petrachi. Difficile capire con assoluta esattezza le motivazioni legate al cambio alla guida, quelle più ovvie andrebbero ricercate negli ultimi, deludenti, risultati confezionati dalla squadra. Conditi da una costellazione di acquisti (molti dei quali proprio nell’ultima sessione di calciomercato) fortemente caldeggiati dall’ex manager della Spal e che poi non hanno reso come desiderato.

Pensare, che proprio il patron del Torino Urbano Cairo – intervenuto davanti ai cronisti ai margini dell’ultima partita contro il Milan – era stato interpellato sull’argomento e le difficoltà riscontrate “dallo scouting” negli ultimi anni. «Se in passato si prendevano giocatori a 2 milioni che hanno meglio reso rispetto ad alcuni pagati anche di più recentemente? Beh… io spero che i giocatori costati più di due milioni ci diano dei risultati buoni, secondo me hanno tutto per farlo», aveva sentenziato l’imprenditore alessandrino. Prima della chiosa: «Non bocciamo i giocatori prima di dare possibilità, alcuni hanno avuto anche infortuni lunghi, quindi diamo tempo». Tempo o meno, quel che è certo è che si chiude un’altra epoca per la scuderia di Via Viotti; quella iniziata con l’arrivo di Vagnati nel maggio del 2020. Ora è tempo dell’era targata Petrachi bis.

VAGNATI TORINO, LA NOTA DEL CLUB DI CAIRO:

«Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!»

VAGNATI TORINO, LA NOTA SOCIAL DEL CLUB:

