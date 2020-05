Vagnati Toro: arrivata la deroga da parte della Lega Serie A

Daniele Vagnati ha ricevuto il via libera ufficiale per poter iniziare a lavorare come nuovo direttore sportivo del Toro

Mancava solo la dergoa da parte della Lega Serie A che è arrivata pochi minuti fa. Daniele Vagnati può iniziare a lavorare come nuovo direttore sportivo del Toro. Questo il comunicato della Lega:

«Vista l’istanza pervenuta dalla Societa Torino F.C. relativa al tesseramento in deroga, ex art 4.6 del Regolamento-Statuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A, del Signor Davide Vagnati; rilevata che la richiesta di tesseramento in deroga è, ai sensi dell’art 4.6 del Regolamento, di competenza del Consiglio della lega Nazionale Professionisti Serie A;

si dispone la deroga, senza pregiudizio per le competenze degli altri Organi federali per l’accertamento dei requisiti necessari all’effettivo tesseramento del Signor Vagnati, che in data 30 aprile 2020 ha risolto il rapporto contrattuale con la Società SPAL».