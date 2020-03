Valencia Atalanta, nerazzurri in campo per la rifinitura

Valencia Atalanta, si avvicina la sfida di questa sera. Nerazzurri in campo per la rifinitura, alle ore 21.00 il calcio di inizio

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta effettuando la rifinitura in vista del match di questa sera contro il Valencia. Non ci sarà Rafa Toloi, che ancora non ha recuperato al meglio: il brasiliano, infatti, dalla sfida col Lecce non ha mai lavorato con il gruppo. Ancora qualche dubbio sulla formazione, ma sicuramente Gasperini ha già pensato all’undici che scenderà in campo nel match decisivo di questa sera.