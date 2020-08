Valencia, torna l’incubo Covid-19: un calciatore è risultato positivo, la comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal club

Torna l’incubo Covid-19 in casa Valencia. La società spagnola, tramite un comunicato ufficiale, ha confermato un altro caso di positività dopo quelli riscontrati nei mesi scorsi.

Il giocatore in questione – il nome non è ancora stato reso noto – è stato subito isolato presso la sua abitazione, come prevede il protocollo spagnolo. La squadra, se non ci saranno ulteriori problemi, proseguirà ad allenarsi presso il centro sportivo.