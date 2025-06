Valentin Carboni: il gol al Mondiale per Club con l'Inter e il suo percorso con la nazionale argentina. Cosa dicono in patria del gioiello nerazzurro - Calcio News 24

Valentin Carboni, l’Inter e la situazione intorno al Mondiale per Club. Vera e propria rivelazione nerazzurra

Il gol al 92° minuto contro l’Urawa Red Diamonds ha fatto il giro del mondo, ma è in Argentina che ha avuto l’eco più forte. La rete che ha regalato all’Inter la prima, soffertissima vittoria nel Mondiale per Club 2025 è stata celebrata dalla stampa di Buenos Aires come la favola del predestinato.

Un «gol agónico» per il canale TyC Sports, che ha sottolineato il ritorno da film del giovane trequartista dopo otto mesi di stop per la rottura del legamento crociato. Il quotidiano Clarín ha parlato di «ricompensa allo sforzo» e di un futuro assicurato, mentre Olé lo ha definito «l’eroe inaspettato» che ha salvato i nerazzurri. Per i media argentini non è stato solo un gol, ma la conferma che il “pibe” (ragazzo) ha la stoffa e la personalità per essere decisivo ai massimi livelli, consacrando il suo talento dopo le promettenti apparizioni con la maglia della Selección.

Le 3 gare con l’Argentina che hanno convinto Scaloni

Il percorso di Carboni con la nazionale maggiore è un crescendo di conferme, un cammino costruito in tre tappe fondamentali che hanno convinto il CT Lionel Scaloni a puntare su di lui.