Lazaro, parla l’agente: «La sua volontà è di restare all’Inter»

Al termine dell’incontro con la dirigenza nerazzurra, ​Max Hagmayr ha parlato della situazione del suo assistito Valentino Lazaro

Nelle scorse ore, in casa Inter, c’è stato un incontro con il procuratore Max Hagmayr, che cura tra le altre cose gli interessi di Valentino Lazaro. Dopo l’annata passata in prestito al Borussia Monchengladbach, la volontà dell’austriaco è nota: «Non voglio parlare di mercato, ci sono interessamenti di altri club ma la sua volontà in primis è quella di restare all’Inter. Altri incontri? Ne facciamo sempre, vedremo».

«Valentino è finalmente tornato negativo al Covid. Come detto, nel meeting che abbiamo avuto, ho ribadito la sua volontà di rimanere a Milano. Presto potrà tornare con il resto del gruppo ad allenarsi».

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM