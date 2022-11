Van Dijk «Fascia One Love? Non rischio un cartellino giallo»

Le parole di Virgil Van Dijk, difensore dell’Olanda e del Liverpool, sulla rinuncia ad indossare la fascia One Love in Qatar

Virgil Van Dijk è tornato sulla questione della fascia One Love nel corso di un’intervista a Nos. Il difensore ha spiegato le sue ragioni nel non voler rischiare un cartellino giallo.

LE PAROLE DI VAN DIJK – «Gioco in una posizione nella quale un cartellino giallo non ti aiuta. Sono un calciatore e voglio giocare questo tipo di competizioni. Ci sono persone che dicono che non abbiamo spina dorsale, ma non funziona così: noi vogliamo solo giocare a calcio. A me sarebbe piaciuto portare quella fascia, ma non a costo di un cartellino giallo».