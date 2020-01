Varane assicura: «Il Real vuole vincere tutto» – VIDEO

Lunga intervista a Raphael Varane ai microfoni di DAZN: ecco le parole del difensore francese del Real Madrid

Raphael Varane ha parlato ai microfoni di DAZN della stagione del Real Madrid, fresco vincitore di Supercoppa Europea. Le parole del difensore francese.

VINCERE – «Vincere ti dà sempre voglia di rivivere quelle emozioni, di dimostrare che puoi competere per ogni titolo. Sono i migliori trofi del calcio ed è bello restare al passo, ai livelli più alti dello sport che pratichi e che ti dà gioia. Tutto ciò che ho vinto è sempre stato più di un sogno. In fondo, sogni di vincere forse una Champions o un Mondiale. Così tante coppe sono più di quello che mi aspettavo e sognavo».

ZIDANE – «È un grande esempio per me per la sua tranquillità e il suo modo di intendere il calcio, per il suo essere sempre positivo e credere sempre in sé stesso»