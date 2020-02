Alessandro Florenzi ha contratto la varicella ed è a forte rischio per il match di Champions League contro l’Atalanta

Inizio da incubo per Alessandro Florenzi con la maglia del Valencia. Espulso nell’ultima gara di Liga contro il Getafe, l’ex giallorosso è costretto a fermarsi per aver contratto la varicella.

Florenzi è quindi in forte dubbio per la gara d’andata degli ottavi di Champions contro l’Atalanta in programma mercoledì prossimo.