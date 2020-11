Vasilyev (ex Monaco) su Mbappé: «PSG, un progetto ambizioso per convincerlo»

Vadim Vasilyev ha parlato del futuro di Kylian Mbappé al PSG

Vadim Vasilyev, ex vicepresidente del Monaco, in una intervista a Telefoot ha parlato del futuro al PSG di Kylian Mbappé.

«Kylian dovrà prendere decisioni molto importanti e pesanti. Oggi sembra che non ci siano i presupposti per una partenza, ma niente è impossibile. Dobbiamo ammettere che è ancora giovane e vuole vincere titoli. È ambizioso, vuole vincere tutto, battere tutti i record. È così. Se domani il PSG potrà offrirgli un progetto davvero ambizioso, in cui si sentirà a suo agio, con la possibilità di vincere tutto, avrà possibilità di trattenerlo».