Vazquez Cremonese, il trequartista saluta l’Italia: è fatto per il ritorno al Belgrano, i dettagli

Vazquez Cremonese, capitolo finale: il trequartista argentino lascia la Serie A e torna al Belgrano. Operazione chiusa

L’avventura di Franco Vazquez alla Cremonese sembra ormai prossima alla conclusione. Secondo quanto riportato da Olé, il futuro del “Mudo” sarebbe già tracciato: il trequartista è pronto a fare ritorno al Belgrano, il club argentino in cui aveva mosso i primi passi quattordici anni fa prima del suo approdo in Europa con la maglia del Palermo.

L’operazione dovrebbe andare in porto tramite una risoluzione consensuale del contratto con la Cremonese, permettendo così al giocatore di rientrare in patria da svincolato. Una scelta che chiuderebbe definitivamente la sua parentesi in grigiorosso, arrivata dopo una stagione da protagonista in Serie B.

Un ritorno alle origini che segna una nuova fase della sua carriera, pronta a ripartire proprio da dove tutto era iniziato.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

