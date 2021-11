Venezia, Ampadu: «Stanchi dopo Bologna. Salvezza? Serie A lunga»

Ethan Ampadu, difensore del Venezia, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Bologna

Ethan Ampadu, difensore del Venezia, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria ottenuta contro il Bologna. Le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Siamo stanchi per la prestazione, abbiamo capitalizzato l’occasione avuta nonostante sia stata una partita di grande sofferenza come detto da mister Zanetti».

ZANETTI – «Zanetti come tutti gli altri tecnici mi chiede tanta aggressività in ambo le fasi».



SALVEZZA – «Abbiamo vinto contro il Bologna ma il campionato è ancora molto lungo, dobbiamo continuare a lottare come stiamo facendo ora».