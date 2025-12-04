 Inter Venezia, Stroppa: «I ragazzi si sono meritati questa partita, andiamo a casa comunque con fiducia»
Connect with us

Hanno Detto

Inter Venezia, Stroppa: «I ragazzi si sono meritati questa partita, andiamo a casa comunque con fiducia»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Giovanni Stroppa

Inter Venezia, Stroppa: «Il regolamento è questo, ci fa giocare a San Siro invece che a Venezia dove poteva esserci un effetto diverso»

Inter Venezia, ottavi di Coppa Italia: le parole di Giovanni Stroppa in conferenza stampa dopo il netto successo dell’Inter

REGOLAMENTO E SCELTE DI FORMAZIONE – «Il regolamento è questo, ci fa giocare a San Siro invece che a Venezia dove poteva esserci un effetto diverso. Ne ho cambiati 11? Lo avevo fatto anche nel turno precedente. Il livello in rosa è abbastanza omogeneo, non è stato un premio, ma cercavo risposte. Verso la gara con l’Avellino ho una percezione diversa della rosa, abbiamo coinvolto tutti e mi sembra una cosa normale. Potevo far bella figura facendo giocare un’altra squadra, ma io non conto niente»

SUL MATCH – «I ragazzi si sono meritati questa partita, andiamo a casa comunque con fiducia. La squadra ha mostrato qualcosa, nonostante le scelte. Semplicemente ci rimettiamo a testa bassa verso il nostro obiettivo. I primi due gol ci hanno tolto un po’ di coraggio, anche se davanti facevamo poco. C’era un gap fisico importante. La sensazione era che fossimo col freno a mano tirato, giustificabile in questo senso».

FILIP STANKOVIC? – «Avrei voluto farlo giocare, col cuore in mano, ma vi assicuro che giocherà ad Avellino lunedì. Spero che torni in Serie A l’anno prossimo con la maglia del Venezia»

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics:

Hanno Detto

Inter, parla Thuram: «Importante l’atteggiamento, oltre ai gol. Siamo un gruppo forte, il nostro obiettivo è…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 ore ago

on

4 Dicembre 2025

By

Thuram-Young-Boys-Inter-1
Continue Reading

Hanno Detto

Inter Venezia, parla Chivu: «Sono felice per loro, questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 ore ago

on

3 Dicembre 2025

By

Cristian Chivu
Continue Reading