Inter Venezia, Stroppa: «I ragazzi si sono meritati questa partita, andiamo a casa comunque con fiducia»

Inter Venezia, Stroppa: «Il regolamento è questo, ci fa giocare a San Siro invece che a Venezia dove poteva esserci un effetto diverso»

Inter Venezia, ottavi di Coppa Italia: le parole di Giovanni Stroppa in conferenza stampa dopo il netto successo dell’Inter

REGOLAMENTO E SCELTE DI FORMAZIONE – «Il regolamento è questo, ci fa giocare a San Siro invece che a Venezia dove poteva esserci un effetto diverso. Ne ho cambiati 11? Lo avevo fatto anche nel turno precedente. Il livello in rosa è abbastanza omogeneo, non è stato un premio, ma cercavo risposte. Verso la gara con l’Avellino ho una percezione diversa della rosa, abbiamo coinvolto tutti e mi sembra una cosa normale. Potevo far bella figura facendo giocare un’altra squadra, ma io non conto niente»

SUL MATCH – «I ragazzi si sono meritati questa partita, andiamo a casa comunque con fiducia. La squadra ha mostrato qualcosa, nonostante le scelte. Semplicemente ci rimettiamo a testa bassa verso il nostro obiettivo. I primi due gol ci hanno tolto un po’ di coraggio, anche se davanti facevamo poco. C’era un gap fisico importante. La sensazione era che fossimo col freno a mano tirato, giustificabile in questo senso».

FILIP STANKOVIC? – «Avrei voluto farlo giocare, col cuore in mano, ma vi assicuro che giocherà ad Avellino lunedì. Spero che torni in Serie A l’anno prossimo con la maglia del Venezia»

