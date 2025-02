Venezia, nota della proprietà: «La società ribadisce con fermezza il proprio impegno costante a garantire la crescita a lungo termine»

I lagunari hanno annunciato di essere pienamente impegnati nella costruzione di una squadra competitiva: le parole

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli, nonostante i risultati non positivi delle ultime partite, ha ribadito il grande impegno da parte della società per il futuro della squadra ed ha annunciato di essere pienamente impegnata nella costruzione di una squadra competitiva. Inoltre, la società ha rilasciato un comunicato.

LE PAROLE – «Le recenti prestazioni del Venezia FC non hanno rispecchiato le aspettative dei tifosi: il Gruppo Proprietario, la squadra e lo staff condividono questa delusione. Nonostante le difficoltà che il club ha dovuto affrontare finora in questa stagione, ci sono ancora 12 partite da giocare e ogni componente del Venezia FC lotterà con determinazione per la permanenza in Serie A. La proprietà rimane pienamente impegnata nella costruzione di una società competitiva che si affermi nella massima serie, seguendo un approccio sostenibile che evidenzi la stabilità finanziaria. Sono sicuro che il gruppo dei proprietari a brevissimo chiarirà quale sarà la strategia per il futuro».

COMUNICATO – «Il Comitato Operativo (OpCo) del Gruppo di Proprietà del Venezia FC ribadisce con fermezza il proprio impegno costante a garantire la crescita a lungo termine, il successo sportivo e la stabilità finanziaria della società. L’OpCo continuerà a sostenere il Direttore Sportivo Filippo Antonelli e lo staff tecnico nei loro sforzi per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi in questa stagione e oltre».

Come già noto, il Venezia FC S.p.A. è controllato da un consorzio di investitori, nessuno dei quali detiene più del 15% delle quote. Il Gruppo Proprietario è rappresentato dal Comitato Operativo che governa collettivamente la società in collaborazione con il team di gestione esecutiva di Venezia. I membri dell’OpCo hanno competenze in ambito sportivo, commerciale, infrastrutturale e finanziario che rafforzano il processo decisionale e la pianificazione strategica. Gli sforzi coordinati dei membri dell’OpCo sono una fonte di forza e stabilità per il club.