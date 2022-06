Jean Pierre Nsame, nell’ultima parte di stagione a Venezia, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Blick

«Venezia? Non ero interessato alla B. Ora penso allo Young Boys con cui ho rinnovato per due anni prima di andare in Laguna»