Venezia, Nsame si presenta: «Progetto ambizioso. Mi ispiro a Benzema e Lewandowski»

Jean-Pierre Nsame, neo attaccante del Venezia, si è presentato in conferenza stampa.

PROGETTO – «Penso che questo sia un progetto ambizioso e questo mi ha convinto a venire qui, ho avuto modo di parlare con il mister che mi ha convinto, mi piace fare grandi cose e raggiungere grandi obiettivi, penso che il progetto del Venezia sia ambizioso e spero di contribuire».

IDOLI – «Ci sono attaccanti forti in tante squadre in Italia, all’Atalanta, alla Juventus, a Milano.. I miei idoli sono Benzema e Lewandowski, ma in generale mi piace imparare da chiunque».

CARATTERISTICHE – «Non mi piace definirmi con una sola caratteristica, sarebbe riduttivo, mi piace studiare gli avversari, trovare i punti deboli, più in generale attacco molto la profondità ma non mi piace troppo usarla come unica definizione».