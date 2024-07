Riccardo Cucchi a Lazionews24: «I SOCIAL hanno cambiato il modo di RACCONTARE IL CALCIO: ecco come»

Le parole di Riccardo Cucchi, giornalista ed ex radiocronista di Radio Rai in esclusiva a Lazionews24: un estratto della sua intervista

Con l’arrivo dei social, e con già le pay tv presenti da diversi anni, quanto e come è cambiato il modo di raccontare il calcio?

«E’ cambiato in modo profondo. Io sono un frequentatore del mondo dei social, ma in questo mezzo di comunicazione si possono incontrare persone con le quali confrontarsi civilmente e altre che, magari, rispondono in modo aggressivo e criticano pesantemente. I social secondo me sono molto utili per i giornalisti perchè, prima della nascita di essi, ciò che diceva il cronista era insindacabile e non c’era modo di avere un confronto col medesimo, mentre ora il lettore o l’utente può esprimere la sua opinione e anche poter criticare sempre in modo costruttivo il pensiero del giornalista, il quale ha anche modo di poter conoscere i pensieri altrui».

Parlando della Lazio, la squadra biancoceleste ha cambiato guida tecnica con Marco Baroni, il quale approda nella capitale dopo una lunga gavetta, ma alla luce dei tre addii più illustri, ossia Felipe Anderson Luis Alberto e Immobile, temi che per il toscano sia ancora più complesso il compito o l’esperienza di Verona può agevolarlo?

«Difficile ad oggi poter dire che Lazio potremmo vedere nella gara d’esordio del 18 Agosto. Certo è che i tifosi stanno partendo troppo prevenuti nei confronti della squadra, alla quale bisogna dare fiducia come anche a Baroni stesso, ed è chiaro che sarà sicuramente un’altra Lazio, ma se sarà inferiore o più forte solo il tempo lo dirà. Tempo che magari ci porterà a vedere una Lazio ancora più bella».

