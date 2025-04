Lecce, Giampaolo a DAZN: «Grande partita da parte della squadra. Oggi credo che i fischi fossero immeritati»

L’allenatore del Lecce, Marco Giampaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post partita contro il Venezia. Le parole

PAROLE – «Grande partita da parte della squadra con cura dei dettagli e spirito giusti, siamo andati sotto immeritatamente ma l’abbiamo rimessa a posto con gli attributi e alla fine potevamo vincerla. Fischi? Fino 95esimo si muore per la squadra coi vessilli al vento, dopo è giusto che mi fischi se vedi qualcosa che non va ma oggi credo che i fischi fossero immeritati, anche se si può essere delusi dal risultato e rispetto ogni tipo di parere. Secondo me oggi la squadra ha fatto bene, ci portavamo dietro cinque sconfitte che pesano anche dal punto di vista ambientale ma la squadra è viva e lotta, spremendo ogni singola goccia di sudore».

PRESTAZIONE – «Quando ti ritrovi sotto puoi perdere convinzioni che sono già minate dalle sconfitte precedenti, ma la squadra è stata brava. O reagisci o muori, ma le reazioni non sono sempre scontate. Io so dove sto, che devo lottare fino all’ultimo giornata: lo so io e il club, ma lo sanno anche i tifosi».