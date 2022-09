Venezia, UFFICIALE risoluzione con Hasanbegovic

Il Venezia ha risolto il contratto dell’attaccante bosniaco Mizra Hasanbegovic: il comunicato degli lagunari

Si dividono le strade del Venezia e di Mizra Hasanbegovic. Il club veneto ha deciso per la rescissione consensuale con l’attaccante bosniaco. Di seguito il comunicato della società.

«Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Mirza Hasanbegovic.

Dopo aver siglato 7 gol nella stagione 2020/21 con la Primavera, Hasanbegovic nella scorsa stagione è andato in prestito al ND Gorica e al GS Kallithea per poi debuttare con la maglia del Venezia in Coppa Italia contro l’Ascoli nella stagione 2022/23.

Tutto il Venezia FC augura a Mirza le migliori fortune per il futuro».