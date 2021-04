Ventola su Atalanta-Juve: «Squadre diverse, ma mi aspetto tanti gol»

L’ex giocatore Nicola Ventola ha provato a spiegare le differenze tra l’Atalanta di Gasperini e la nuova Juve di Pirlo in attesa di domenica

L’ex attaccante dell’Atalanta Nicola Ventola ha parlato all’Eco di Bergamo del big match tra Atalanta e Juventus che si disputerà domenica alle 15: «Atalanta e Juventus giocano in maniera differente: la Juve punta tanto sui singoli, Ronaldo segna tanto ma spesso non partecipa al gioco corale della squadra. L’Atalanta invece ha il gioco più europeo della Serie A. In un contesto del genere tutti aiutano tutti e i singoli apportano qualcosa al meccanismo generale della squadra. In ogni caso mi aspetto una partita spettacolare con tanti gol».