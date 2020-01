Verona, Amrabat-Napoli non è ancora fatta: il motivo

Verona, piccolo passo indietro per Amrabat: il calciatore sarebbe infatti tentato da Inter e Fiorentina

Sembrava tutto fatto tra Verona e Napoli per il passaggio di Amrabat in azzurro. Mancava solo la firma, eppure nel mondo del mercato può cambiare tutto in un secondo. Il “ripensamento” c’è stato ieri in mattinata e ieri sera gli agenti del calciatore sono stati invitati a cena dal Verona per fare chiarezza.

Il Napoli è rimasto sorpreso, ma non troppo, più che altro è il club di Verona ad essere infastidito vista la sicurezza ormai di incassare i 16 milioni dell’operazione. Setti e D’Amico, patron e ds del club vogliono una risposta nel più breve tempo possibile.