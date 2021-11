Verona, Barak: «Lottiamo fino alla fine. Tour de force? Siamo pronti»

Antonin Barak, trequartista del Verona, ha parlato al termine del match vinto contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Le sue dichiarazioni al canale ufficiale gialloblù.

VITTORIA – «La vittoria di questa sera contro l’Empoli è davvero importante, perché arrivata grazie a un gruppo capace di lottare sempre fino alla fine della gara. Il gol di Tameze ha premiato il nostro spirito, la voglia di conquistare tre punti per noi molto preziosi. Sono contento per Adrien, si meritava questa gioia perché recentemente si è reso protagonista di ottime prestazioni, al servizio della squadra. Le cinque vittorie in casa consecutive al ‘Bentegodi’ sono un traguardo che dà gioia anche i nostri tifosi, li ringraziamo del supporto che ci offrono sempre».

PROSSIME PARTITE – «Domani pensiamo a recuperare le energie spese oggi, poi inizieremo a preparare la trasferta di Genova. Sarà un tour de force, ma siamo pronti. Vogliamo affrontarle tutte con la giusta mentalità, come al solito, cercando di portare a casa il risultato migliore possibile in ogni sfida».