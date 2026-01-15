Verona Bologna, solo tribuna per Belghali: il motivo della sua assenza. Emergenza per Zanetti!

Verona Bologna, solo tribuna per Belghali: svelato il motivo della sua assenza. Emergenza per Zanetti! Le condizioni dell’esterno

Tegola dell’ultimo minuto per il Verona a poche ore dal calcio d’inizio della delicata sfida del “Bentegodi” contro il Bologna. Il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Rafik Belghali: l’esterno algerino, appena rientrato dagli impegni in Coppa d’Africa, non sarà della partita a causa di una distorsione alla caviglia rimediata proprio durante l’ultima gara disputata con la sua nazionale. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il giocatore siederà direttamente in tribuna in attesa di esami più approfonditi che chiariranno i tempi di recupero.

L’assenza costringe gli Scaligeri a ridisegnare l’assetto sulla fascia destra nel collaudato 3-5-2. Con il difensore Daniel Oyegoke apparso poco brillante nelle ultime uscite e il giovane Fallou Cham scivolato indietro nelle gerarchie di squadra, la scelta dell’allenatore veneto è ricaduta sull’adattamento tattico. A presidiare la corsia sarà il centrocampista senegalese Cheick Niasse, chiamato a un lavoro di sacrificio inedito per garantire equilibrio contro i Felsinei. Una soluzione d’emergenza in una gara che vale punti pesanti per la salvezza dei Gialloblù.