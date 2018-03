Verona-Chievo 1-0: pagelle e tabellino

Verona-Chievo, 28ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Verona–Chievo 1-0, gli uomini di Pecchia si aggiudica il derby su un Chievo irriconoscibile rispetto alle scorse stagioni e si rilancia con forza in chiave salvezza: una sola lunghezza di distanza dal quartultimo posto attualmente occupato dalla Spal e dal Sassuolo, si complicano invece i piani della banda Maran, ora clamorosamente risucchiata nella contesa per non retrocedere e priva di qualsiasi idea di gioco. Decisiva quest’oggi la firma di un difensore: Caracciolo sigla un gol da attaccante puro e regala l’ambito derby ai suoi tifosi.

Verona-Chievo 1-0: tabellino

MARCATORI: st 7′ Caracciolo

Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde (20′ st Zuculini), Calvano (43′ st Fossati), Buchel, Felicioli (41′ st Aarons); Petkovic, Matos. A disposizione: Coppola, Laner, Silvestri, Lee, Bianchetti, Boldor, Bearzotti, Souprayen, Heurtaux. Allenatore: Fabio Pecchia

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj (17′ st Pellissier); Birsa (42′ st Stepinski); Meggiorini (1′ st Giaccherini), Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Jaroszynski, Rigoni, Gaudino, Cesar, Pucciarelli, Depaoli, Tomovic. Allenatore: Rolando Maran

ARBITRO: Antonio Damato di Barletta

NOTE: ammoniti Buchel, Gobbi, Bani, Pellissier, Radovanovic, Matos, Cacciatore, Dainelli, Zuculini, Boldor (dalla panchina)

Verona-Chievo: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – L’episodio che sblocca la gara è firmato da un difensore: Caracciolo compie un gesto da attaccante puro, trovando un diagonale di prima intenzione che – sull’assist di Verde – non lascia scampo all’incolpevole Sorrentino. Reazione pressoché inesistente del Chievo.

51′ – Fischio finale: Verona-Chievo 1-0!

50′ – Fallo ingenuo di Aarons ed ultima chance per il Chievo: punizione calciata da Giaccherini, irrompe Gobbi ma non trova lo specchio della porta

47′ – Finale nervoso: serie di falli reiterati da parte di Dainelli, Zuculini come al solito si fa sentire

45′ – Quattro i minuti di recupero sanciti da Damato

44′ – Ancora uno strappo di Matos: Cacciatore è costretto al fallo da ammonizione per arginarlo

43′ – Ultima mossa di Pecchia: Fossati per Calvano

42′ – Break di Radovanovic su Calvano, non ne approfitta uno spento Castro. Ultimo cambio per Maran: Stepinski per Birsa

41′ – Nel Verona Aarons per Felicioli

40′ – Cross di Castro per Inglese che perde tempo con il controllo, su di lui il ritorno di Matos

38′ – Il Chievo continua a cercare il pareggio con una serie di lanci tanto imprecisi quanto inspiegabili

35′ – Petkovic in tunnel su Radovanovic, poi l’offside di Zuculini

32′ – Transizione degli uomini di Maran, ma Giaccherini non trova i giri giusti per innescare Castro

30′ – Chievo che non sembra poter palesare trame di qualità nella ricerca del pareggio, reazione dunque affidata ai nervi

26′ – Chiusura complessa di Buchel, rischia di innescare gli attaccanti del Chievo

25′ – Matos per Buchel, conclusione che non trova lo specchio della porta

21′ – Doppia finta di Radovanovic e classica soluzione di potenza: la palla termina alta sulla traversa

20′ – Contromossa di Pecchia: Zuculini per Verde, che non stava affatto demeritando

17′ – Cambio offensivo di Maran: Pellissier per Hetemaj

15′ – Cross di Cacciatore, velo di Giaccherini e palla per Birsa, ma è l’intervento deciso di Vukovic a spezzare la trama

13′ – Uomini di Maran ora necessariamente costretti a fare la partita e trovare quell’intensità finora mai raggiunta

9′ – Reazione Chievo con Birsa: palla tra le braccia dell’estremo difensore avversario

7′ – VERONA IN VANTAGGIO! Iniziativa di Verde dalla sinistra, ottimo il servizio per Caracciolo che appostato all’interno dell’area di rigore trova una girata mancina da classico centravanti e centra l’angolo opposto, lì dove Sorrentino non può arrivare!

5′ – Bella girata di Inglese sul cross di Cacciatore, palla che si spegne alla destra della porta di Nicolas

4′ – Sbaglia Nicolas e deposita sui piedi di Birsa, che però non calcia e vanifica una discreta occasione

1′ – Si riparte da una sostituzione: nel Chievo Giaccherini per Meggiorini

SINTESI PRIMO TEMPO – Derby decisamente bloccato: Verona e Chievo restano sulle loro posizioni rischiando ben poco, ne viene fuori una contesa equilibrata e senza particolari occasioni da una parte e dall’altra. Qualche guizzo qua e là, quello di Castro il più evidente, tutto rimandato alla ripresa.

45′ – Si va all’intervallo senza recupero: Verona-Chievo 0-0

43′ – Spunto di Petkovic: doppio dribbling, è Bani ad arginarlo con un intervento deciso

40′ – Che occasione per Castro! Resiste alla carica di Vukovic e tenta di beffare Nicolas con un tunnel, il portiere resta freddo e sventa la minaccia

37′ – Altro calcio d’angolo di Birsa e zuccata di Bani, la palla non va fuori di molto. Meglio il Chievo ora

36′ – Corner di Birsa e sponda di Cacciatore, Fares anticipa Meggiorini pronto al tap-in

32′ – Verde sbaglia il suggerimento per Petkovic: tante le imprecisioni su ambedue i fronti

28′ – Buona giocata di Felicioli per Matos in profondità, l’attaccante non trova lo spazio poi per incidere

27′ – Ritmi bassi in questo primo frangente: qualche sprazzo da una parte e dall’altra, ma poco altro

23′ – Girata volante di Inglese che però commette fallo in gioco pericoloso su Ferrari

20′ – Numero di Birsa e suggerimento in area avversaria, la difesa del Verona sventa la minaccia

18′ – Birsa prova lo sfondamento centrale per poi scaricare su Castro, trama spezzata da Ferrari

15′ – Bel cross di Fares che attraversa tutto lo specchio della porta, provvidenziale la chiusura di Bani

13′ – Prima azione del Chievo e conclusione di Radovanovic: manca precisione

12′ – Brutto intervento di Hetemaj su Petkovic: il centravanti smaltisce la botta e riprende le operazioni

11′ – Hellas che prova ad alzare la linea difensive per attivare con costanza la linea del fuorigioco

7′ – Gran conclusione di Buchel dalla distanza: Sorrentino si oppone come può in corner

4′ – Ferrari per il taglio diagonale di Felicioli: bene Sorrentino in uscita bassa

1′ – Fischio d’inizio: via al derby Verona-Chievo!

Il Verona di Pecchia ha la grande chance per portarsi ad un momentaneo meno uno dal quartultimo posto – ultimo utile per raggiungere la salvezza – occupato dalla Spal: una vittoria infatti permetterebbe ai veneti di scavalcare il Crotone e mettere pressione agli emiliani in vista del loro impegno domenicale. Dal canto suo il Chievo ha la chance di accrescere una distanza sulla zona retrocessione che si è via via ridotta negli ultimi mesi, tenuto conto dell’involuzione subita dagli uomini di Maran. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale sul derby Verona-Chievo. Scelte ufficiali: non c’è Kean nel Verona ma gioca Felicioli, scalano rispettivamente Fares sulla linea dei centrocampisti (si alternerà con il classe ’97 sulla corsia mancina in termini di posizione alta o bassa) e Matos su quella degli attaccanti, in tandem con il confermato Petkovic. I ballottaggi in casa Chievo se li aggiudicano Danielli e Meggiorini: esclusi Tomovic e Giaccherini, sarà dunque 4-3-1-2 con Birsa a ridosso dei due attaccanti Inglese e lo stesso Meggiorini.

Verona-Chievo: formazioni ufficiali

Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Felicioli; Verde, Calvano, Buchel, Fares; Petkovic, Matos. Allenatore: Fabio Pecchia

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese. Allenatore: Rolando Maran

Verona-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Pecchia potrebbe puntare su un 4-4-2 a trazione offensiva, con Matos e Verde a supporto dei due attaccanti centrali Kean e Petkovic. Ballottaggio aperto tra Buchel e Fossati in mediana. Maran deve risolvere i dubbi tra Dainelli e Tomovic al fianco di Bani sulla linea difensiva a quattro ultimata da Cacciatore e Gobbi, e quello tra Giaccherini e Meggiorini: dovesse spuntarla il primo, si collocherebbe sulla trequarti con Birsa a sostegno dell’unico riferimento offensivo Inglese. Altrimenti attacco a due punte.

Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Matos, Calvano, Buchel, Verde; Petkovic, Kean. Allenatore: Fabio Pecchia

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. Allenatore: Rolando Maran

Verona-Chievo: i precedenti del match

Sono quattro i precedenti disputati tra Verona e Chievo con i primi a recitare il ruolo dei padroni di casa: vige perfetto equilibrio, due le affermazioni del Verona ed altrettante del Chievo. Mai un pareggio dunque nella sfida. Un anno fa ad imporsi furono gli uomini di Pecchia con il risultato di 3-1, mentre il Chievo si è aggiudicato il derby d’andata con un 3-2 caratterizzato da vari ribaltamenti di fronte.

Verona-Chievo: l’arbitro del match

Dirige Antonio Damato, fischietto classe 1972 appartenente alla sezione di Barletta, arbitro internazionale Fifa dal 2010. Due precedenti stagionali con il Verona: terza e quindicesima giornata, nelle due sconfitte casalinghe rimediate contro Fiorentina (0-5) e Genoa (0-1). Nessun precedente da riscontrare con il Chievo. Nel complesso del suo campionato ha diretto dieci gare ed estratto quarantuno cartellini gialli, alla media dunque di 4.1 ammonizioni a partita.

Verona-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Verona-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.