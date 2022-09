Verona, Henry «Speriamo che non sia l’ultima vittoria, ma la prima»

Le parole di Thomas Henry al termine della vittoria del Verona contro la Sampdoria: «La stagione non è finita»

Thomas Henry, attaccante del Verona, ha parlato al termine del match di Serie A contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Dobbiamo ringraziare tutte le persone che sono qui per noi. Speriamo che non sia l’ultima vittoria, ma la prima. È stata una buona partita. Merito anche dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno di questo pubblico, oggi è veramente una grande giornata, una grande partita. La stagione non è finita, bisogna continuare così».

AUTOGOL DI AUDERO – «Io ho fatto gol, non ho ancora visto. Ma è il mio terzo gol. Lazovic? È forte. Siamo una squadra che può giocare in qualsiasi modo, in questa stagione soprattutto. Dobbiamo saper fare tante cose come abbiamo fatto oggi».

GIOVANI – «È ottimo, sono tutti giovani ma buoni giocatori. Per me è importante giocare con ragazzi così, ascoltano. È una vera festa».