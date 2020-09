Verona, Ilic potrebbe saltare Roma e Udinese

Il neo acquisto del Verona Ilic potrebbe saltare le partite contro Rome e Udinese

Il neo acquisto dell’Hellas Verona Ivan Ilic, arrivato in questa finestra di mercato dal Manchester City, potrebbe vedere il suo esordio in Serie A slittare di qualche settimana.

Come riporta L’Arena, il centrocampista classe 2001 è arrivato dalla Serbia, ovvero uno dei paesi considerati a rischio dalle norme anti-Covid. Per questo motivo, Ilic dovrebbe saltare le partite che il Verona giocherà contro la Roma e contro l’Udinese. Fino al 30 settembre, a meno di deroghe, il serbo non dovrebbe quindi giocare.