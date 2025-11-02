Verona Inter, Zanetti: «Affrontiamo una squadra molto forte. Noi dobbiamo pensare alla prestazione. Ecco cosa ho chiesto ai miei giocatori»

Verona Inter, le dichiarazioni di Paolo Zanetti a pochi minuti dal match del ‘Bentegodi’. Cosa ha detto il tecnico degli scaligeri.

A pochi minuti dalla sfida fra Verona ed Inter Paolo Zanetti, tecnico degli scaligeri, ha parlati ai microfoni di Dazn.

INTER – «Incontriamo una squadra prima in tutti i parametri, tra le top cinque in Europa. Noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione e mettere in campo tutto quello che abbiamo. Lo abbiamo già fatto, e oggi dobbiamo rifarlo contro l’Inter».

OBIETTIVO DELLA GARA – «I miei giocatori cosa devono fare? Devono portare a casa i punti. Stiamo cercando di costruire un'identità chiara, anche se la classifica non ci piace. La squadra ha dimostrato potenzialità, ci crede: dobbiamo tenere d'occhio il nostro cammino ed essere più precisi per fare gol».