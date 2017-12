Verona-Juventus 1-3: pagelle e tabellino

Verona-Juventus, 19ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus chiude il 2017 con altri 3 gol e altri 3 punti. Paulo Dybala si trasforma in ‘Babbo Natale’ con qualche giorno di ritardo e trascina la Juventus nel momento del bisogno. Il numero 10 sale in cattedra nella seconda parte del secondo tempo e chiude la sfida con una doppietta di destro, scacciando via la crisi. I bianconeri hanno faticato nella prima parte della ripresa con l’Hellas Verona che non si è dato per vinto e ha trovato il gol del pari con l’ex Caceres. Buona prova dei bianconeri nel complesso ma con alcune pecche: tantissimi gli errori tecnici in ogni zona del campo. L’assenza di Pjanic, diventato ormai fondamentale per la Juve, si è fatta sentire nella costruzione della manovra.

Verona-Juventus 1-3: tabellino

MARCATORI: 6′ pt Matuidi, 27′ st, 32′ st Dybala (J); 14′ st Caceres (V)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Nicolas 6; A. Ferrari 5,5, Caracciolo 5,5, Heurtaux 5,5, Caceres 7 (33′ st Pazzini S.v.); Buchel 6, B. Zuculini 6, Romulo 6,5, Bessa 5,5 (42’ st Calvano S.v.), Verde 6; Kean 6 (36′ st F. Zuculini S.v.). In panchina: Silvestri, Coppola, Souprayen, Bearzotti, Felicioli, Laner, Fossati, Valoti, Lee. Allenatore: Fabio Pecchia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Lichsteiner 6,5 (29′ st Barzagli S.v.), Benatia 6,5, Chiellini 5,5, Alex Sandro 5,5; Khedira 6, Bentancur 4,5 (1′ st Bernardeschi 6), Matuidi 6,5; Mandzukic 5 (36′ st Marchisio S.v.), Higuain 6, Dybala 7,5. A disposizione: Pinsoglio, Loria, Rugani, Asamoah, Sturaro, Douglas Costa, Pjaca. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

NOTE: AMMONITI: Caceres, Romulo (V)

HELLAS VERONA – IL MIGLIORE

CACERES 7 – Letteralmente indemoniato contro la sua ex squadra! E’ l’uomo ovunque dei suoi: parte terzino sinistro ma spinge senza sosta e si ritrova spesso a giocare da trequartista, come testimonia il gol del momentaneo 1-1.

HELLAS VERONA – IL PEGGIORE

BESSA 5,5 – Non demerita ma col passare dei minuti sparisce dai radar. Si rende molto utile in fase di non possesso ma non riesce a incidere quando il Verona riparte.

JUVENTUS – IL MIGLIORE

DYBALA 7,5 – L’uomo più atteso e l’uomo decisivo! Il numero 10 della Juventus, dopo un primo tempo tra alti e bassi, decide di tornare a fare il fenomeno e con il destro, per due volte, trafigge Nicolas, tornando al gol in campionato dopo un mese e regalando tre punti importantissimi alla Juventus. Alla fine se la ride ripensando alla doppietta e probabilmente anche a quello che ha passato.

JUVENTUS – IL PEGGIORE

BENTANCUR 4,5 – Il centrocampista classe ’97, uno dei pupilli di Allegri, tornava titolare in campionato dopo due mesi in cui è stato utilizzato col contagocce (ultima gara dall’inizio il 25 ottobre contro la Spal). Allegri lo preferisce a Marchisio ma l’uruguaiano delude, sbagliando tantissimi appoggi e non lo manda in campo nella ripresa.

Verona-Juventus: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Caceres spaventa la Juventus ma Paulo Dybala torna a fare la Joya e raddrizza la situazione, regalando 3 punti fondamentali alla Juventus. Una menzione speciale anche a Lichtsteiner per l’assist dell’1-2. Non è stato però tutto rose e fiori per i bianconeri: nella prima parte della ripresa sono stati tantissimi gli errori tecnico commessi dalla squadra di Allegri.

45’+4 – Triplice fischio finale: Hellas Verona-Juventus 1-3.

45′ – Saranno 4 i minuti di recupero. L’arbitro stringe i denti.

45′ – Infortunio per l’arbitro Mazzoleni: fasciatura al polpaccio per l’arbitro.

43′ – Terzo cambio nel Verona: Calvano in campo al posto di Bessa.

40′ – Annullato un gol alla Juventus: punizione di Bernardeschi, Benatia e Higuain si avventano sul pallone ma non toccano, la palla finisce in rete ma Mazzoleni annulla per fuorigioco.

40′ – Romulo stende Bernardeschi: cartellino giallo per il 2 veronese.

36′ – Cambio nel Verona: dentro F. Zuculini, fuori Kean. Cambio anche nella Juventus: dentro Marchisio e fuori Mandzukic.

35′ – Calcio di punizione di Dybala, vola Nicolas e respinge.

33′ – Cambio nel Verona: dentro Pazzini e fuori Caceres.

32′ – Tris della Juventus, ancora Dybala: azione personale della Joya che è entrato in area, dopo aver saltato due uomini, e fredda Nicolas ancora col destro.

29′ – Secondo cambio nella Juventus: fuori Lichtsteiner, non ce la fa, e dentro Barzagli.

27′ – Gol della Juventus: Lichtsteiner si immola per la causa, mette un pallone al centro scontrandosi con Caceres, Dybala di destro, dal centro dell’area, supera Nicolas.

25′ – Altro colpo di testa, stavolta di Chiellini su azione d’angolo, palla a lato.

22′ – Colpo di testa di Mandzukic su un bel cross di Lichtsteiner, palla sul fondo.

16′ – Palla magnifica di Caceres per Kean che arriva in area ma viene fermato da Benatia.

14′ – Pareggio del Verona: errore di Matuidi, Caceres controlla centralmente e fulmina Szczesny, scivolando, con un gran destro angolato.

13′ – Uno-due tra Bernardeschi e Higuain, tiro mancino del numero 33 e parata, in due tempi, di Nicolas.

7′ – Ottimo atteggiamento del Verona che non molla un centimetro e fa ‘sudare’ la Juve.

1′ – Inizia il secondo tempo. Si riparte con una novità: Allegri manda in campo Bernardeschi e toglie dal campo Bentancur. Il tecnico bianconero aveva lasciato il campo molto arrabbiato e a pagarne le conseguenze è l’uruguaiano classe ’97. Juve col 4-2-3-1.

SINTESI PRIMO TEMPO – Inizio di primo tempo particolarmente vivace con la Juve che ha trovato il gol del vantaggio con un tiro sporco di Matuidi. I bianconeri hanno controllato la gara, chiudendo i varchi centrali all’Hellas e soffrendo, il giusto, sulle ripartenze con la squadra di Pecchia che ha sfruttato la velocità dei suoi esterni offensivi come Romulo e Verde.

45′ – Fischio del primo tempo: Hellas Verona-Juve 0-1. Gol di Matuidi.

44′ – Non ci sarà recupero.

41′ – Ammonito Caceres per proteste.

40′ – Clamoroso errore di Higuain: cross rasoterra di Alex Sandro, Heurtaux scivola e il Pipita da pochissimi metri calcia addosso al portiere veronese che, reattivo, respinge in angolo.

36′ – Fase interlocutoria del match con le due squadre che hanno abbassato il ritmo.

29′ – Verde salta Lichtsteiner, si accentra e calci a giro: palla fuori non di molto.

26′ – Alex Sandro si fa 60 metri palla al piede e mette un ottimo pallone al centro ma la palla, dopo un paio di rimpalli, arriva a Nicolas che controlla agevolmente.

22′ – Cross interessante di Verde per Caceres ma l’uruguaiano viene anticipato da Chiellini sul più bello.

19′ – Calcio di punizione di Higuain, palla che supera la barriera ma colpisce l’esterno della rete dando l’illusione del gol ai tifosi bianconeri.

16′ – Cross interessante di Higuain per Mandzukic ma il croato è in ritardo e non arriva all’impatto col pallone.

11′ – Conclusione da fuori di Higuain, Nicolas para in due tempi.

10′ – Il Verona fatica a reagire, la Juve controlla il gioco.

6′ – Juve in vantaggio: Higuain colpisce il palo con un gran destro da fuori, la palla arriva dall’altra parte, Matuidi si avventa sulla sfera, anticipa Mandzukic e fredda Nicolas con un tiro sporco.

4′ – Khedira in area, controlla e tira ma la palla finisce a lato. L’assistente, con colpevole ritardo, alza la bandierina per il netto fuorigioco del tedesco.

2′ – Colpo di testa pericoloso di Benatia su azione d’angolo, palla fuori non di molto.

1′ – Avvio scoppiettante: Alex Sandro sgambettato al limite dell’area ma l’arbitro lascia correre; sulla ripartenza, Juve scoperta ma Chiellini ci mette una pezza.

1′ – Fischio d’inizio di Mazzoleni: è iniziata l’ultima partita del 2017 tra Hellas Verona e Juventus.

Le squadre stanno per entrare in campo. A breve il fischio d’inizio della sfida tra

Verona-Juventus: formazioni ufficiali

Grande attesa al Bentegodi per il posticipo della 19ª giornata di Serie A tra Hellas Verona e Juventus. I bianconeri dovranno fare a meno di Buffon, Howedes, De Sciglio, Pjanic e Cuadrado mentre i padroni di casa rinunceranno a Bianchetti, Zaccagni, Fares e a Cerci. Confermate le indiscrezioni: Hellas in campo con il 4-2-3-1 con Valoti in panchina e Bessa sulla trequarti; Dybala dal 1′ minuto nella Juve. A tra poco con tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Verona-Juve.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Buchel, B. Zuculini, Romulo, Bessa, Verde; Kean. In panchina: Silvestri, Coppola, Souprayen, Bearzotti, Felicioli, F. Zuculini, Laner, Fossati, Calvano, Valoti, Lee, Pazzini. Allenatore: Fabio Pecchia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Mandzukic, Higuain, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Loria, Rugani, Barzagli, Asamoah, Marchisio, Sturaro, Bernardeschi, Douglas Costa, Pjaca. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Verona-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

Possibile 4-2-3-1 per Fabio Pecchia. Il tecnico dell’Hellas dovrebbe spostare Romulo sulla trequarti offensiva per coprire la difesa con Ferrari. Insieme all’ex bianconero anche Bessa e Verde. In avanti Kean è favorito su Pazzini per giocare nel ruolo di punta centrale. In mezzo al campo Bruno Zuculini e Buchel. Pochi dubbi nella Juventus. Allegri dovrebbe puntare sul 4-3-3 e dovrebbe dare una chance a Bentancur dal 1′ minuto. In avanti torna Dybala dopo tre panchine consecutive in Serie A. In difesa ballottaggio Alex Sandro–Asamoah.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caceres; Buchel, B. Zuculini, Romulo, Bessa, Verde; Kean. In panchina: Silvestri, Coppola, Souprayen, Bearzotti, Felicioli, F. Zuculini, Laner, Fossati, Calvano, Valoti, Lee, Pazzini. Allenatore: Fabio Pecchia

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Lichsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Mandzukic; Higuain. A disposizione: Pinsoglio, Loria, Barzagli, Rugani, Asamoah, Sturaro, Marchisio, Bernardeschi, Douglas Costa, Pjaca. Allenatore: Massimiliano Allegri

Le parole di Fabio Pecchia allenatore dell’Hellas Verona, alla vigilia dell’incontro: «La loro forza principale non è nelle individualità, ma nell’essere squadra. Riescono a fare qualsiasi cosa. Ecco: alla Juventus, se potessi, toglierei la mentalità vincente più che uno dei suoi fuoriclasse. Per provare a ottenere un risultato positivo dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità. Tutto dipenderà da come sapremo stare in campo. C’è bisogno della partita perfetta? Perfezione è una parola importante… Di certo ci vuole coraggio e ognuno deve dare il meglio di sé, serve una partita di cuore come è stato contro Inter e Milan. Anche perché di una cosa sono certo: vogliamo esaltare i nostri tifosi in un Bentegodi pieno».

Queste invece le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: «La carta non conta, conta il campo. La Juve non vince a Verona dal 2001. Domani bisogna prendere i 3 punti: nei big match può succedere di tutto, nelle partite come quella di domani non deve succedere niente. Altrimenti buttiamo via quanto fatto in questo mese. Dobbiamo restare vicini al Napoli e chiudere questa prima parte della stagione nel migliore dei modi. Pjanic? Non c’è, così come Buffon, De Sciglio e Cuadrado. O giocherà uno tra Bentancur o Marchisio o passeremo al centrocampo a due: deciderò dopo l’ultimo allenamento. Non c’è nessun ragazzo che deve riposare, stiamo lavorando bene da due settimane. E’ probabile che rientri Dybala e che gli attaccanti giochino tutti e tre insieme. Bentancur? Non è scomparso, sta facendo bene ed è un ragazzo molto giovane che può migliorare. Pjaca? Parleremo col ragazzo e valuteremo insieme: ha bisogno di giocare, quindi sceglieremo il meglio per lui. Dybala? E’ sereno, ha fatto due belle settimane di allenamento e, come ho detto prima, potrebbe ritornare a giocare dal 1′. In questi 3 anni ha dato tanto alla Juventus e ha margini di miglioramento. I paragoni fatti all’inizio sono stati dannosi per Paulo: non si può paragonare un ragazzo di 24 anni a gente che ha vinto 10 Palloni d’Oro. E’ un giocatore straordinario, si vede che è diverso dagli altri ma i paragoni lo hanno danneggiato. Mandzukic in Cina? Uno come lui ha bisogno di giocare in un campionato competitivo: resterà alla Juventus. Kean? Sta facendo bene a Verona. E’ un 2000 che ha qualità fisiche importanti, ma deve migliorare sotto l’aspetto tecnico. Douglas Costa? Parliamo di un calciatore straordinario che veniva da un altro campionato e si è ambientato. Centrocampo a due? Ho tante alternative, dovrò valutare Matuidi perchè ha saltato un allenamento. In difesa riposerà Barzagli e rientrerà Lichtsteiner. La panchina non piace a nessuno, quindi corrono tutti».

Verona-Juventus: i precedenti del match

Sono 54 i precedenti totali tra Hellas e Juventus. Sono 10 le vittorie scaligere (tutte interne), 14 i pareggi e 30 vittorie bianconere con 49 gol messi a segno dai veronesi contro i 93 dei piemontesi. Il Bentegodi però non è terra di conquista facile per la Vecchia Signora. La Juve non batte il Verona dal 2001: in terra veronese, su 27 incontri, 10 vittorie dell’Hellas, 10 pareggi e solo 7 vittorie bianconere. Il computo dei gol è simile: 32 quelli dell’Hellas, 31 quelli della Juve. La Juve vinse l’ultima volta nel 2001 (vittoria per 0-1) poi tre pareggi (tutti per 2-2) e una sconfitta (2-1), due anni fa in una gara ininfluente con la Juve già sicura della vittoria del campionato.

Verona-Juventus: l’arbitro del match

Sarà Paolo Silvio Mazzoleni, della sezione di Bergamo, a dirigere l’incontro tra Hellas Verona e Juventus. Il fischietto bergamasco sarà coadiuvato da Preti e Ranghetti. Sacchi sarà il quarto uomo. Calvarese e Piccinini gli adetti al VAR. Per Mazzoleni si tratterà della 27esima direzione di gara con la Juventus in campo. L’arbitro lombardo ha diretto la Juve 26 volte con un bilancio di 17 vittoria bianconere, 4 pari e 5 ko. L’ultimo incontro in questa stagione: Juve-Lazio 1-2. Sono solo quattro invece precedenti per il Verona con il fischietto di Bergamo. Il bilancio è in equilibrio con una sconfitta, una vittoria e due pareggi. L’ultimo precedente tra Mazzoleni e l’Hellas risale al 2015/2016: Carpi-Verona 0-0.

