Verona, salta il passaggio di Lazovic al Marsiglia: lo spogliatoio ha bloccato tutto

Calciomercato Verona: il trasferimento di Lazovic al Marsiglia sarebbe saltato per l’intervento dello spogliatoio dell’Hellas

Il trasferimento di Darko Lazovic dal Verona al Marsiglia sembrava ormai cosa fatta, c’era l’accordo su tutto, poi è saltato. E uno dei motivi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, riguarderebbe la “sommossa” dello spogliatoio dell’Hellas che non voleva che uno dei veterani della squadra andasse via.

L’altro motivo per cui la trattativa si è arenata riguarda Kevin Strootman, appena rientrato all’Olympique dal prestito al Cagliari. L’olandese ha uno stipendio elevato e l’intesa per sua ripartizione tra i club non è stata raggiunta. Lazovic, al momento, resta quindi al Verona.