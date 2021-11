Verona, Setti: «Simeone lo volevamo da tempo. Con l’Empoli gara rischiosa»

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato nel pre partita della sfida contro l’Empoli. Ecco le sue dichiarazioni

SIMEONE – «Simeone volevamo prenderlo prima, ma non era stato possibile. Una scelta che parte non da giugno ma da prima ancora. Tutte le cose si accoppiano nel modo giusto quando è il momento. Si è trovato nelle condizioni ideali per potersi esprimere e fare tanti gol. Speriamo continui».

EMPOLI – «Squadra rivelazione. Tutte le gare di Serie A, se non giochi al massimo, rischi. Si deve essere motivati ed avere un grande approccio sempre. Con le squadre di pari livello è difficile, oggi serve una grande prestazione per fare punti».