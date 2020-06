Verona, Silvestri: quale è il record del portiere scaligero

Silvestri, il portiere del Verona, è il giocatore della Serie A che effettua più passaggi lunghi. E’ una conseguenza dello stile tattico

Il Verona è una delle squadre più aggressive e complicate del campionato. Per risalire il campo, utilizza molto il lancio lungo. Tant’è che è la seconda squadra con la precisione passaggi più bassa, proprio perché non è interessata a impostare in modo pulito.

Un dato significativo. Silvestri, il portiere dell’Hellas Verona, è il giocatore della Serie A con più lanci lunghi, ben 540 (dati Whoscored.com). Ciò fotografa lo stile tattico degli scaligeri, una squadra non rinunciataria e che anzi attacca con tanti uomini. Tuttavia, non sono soliti uscire dal basos in modo elaborato.